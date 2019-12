Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit TA zu „Letzter Ausstieg Thüringen“

»Mhm. Und wer sagt mir, dass die Freaks im Thüringer Schiefergebirge nicht eine Marktlücke entdeckt haben und jetzt auf Kräuterdrogen-Anbau machen? Damit lässt sich richtig fett Kohle scheffeln.« Bernsen war richtig begeistert von seiner Theorie. »Ist doch ein super Vertriebssystem: Die harmlose Oma wird in den Wald geschickt, das kostet nichts. Also weder das Kraut noch die Arbeitskraft, die Rentenkasse lässt grüßen.« Er grunzte. »Sie rührt den Kram zusammen und schickt ihn dann mit Hilfe ihrer Enkelin via Internetbestellung ab in die Welt.«»Buckelapotheker gleich Dealer, oder was?«, fragte Kohlschuetter sauer. »Das ist doch ausgemachter Blödsinn.

So ist es im neuen Thüringen-Krimi der Sömmerdaer Autorin Julia Bruns zu lesen. Der, Titel: „Letzter Ausstieg Thüringen“, bringt ein weiteres Mal das ungleiche Ermittler-Duo Bernsen (West, eher Nord) und Kohlschuetter (Ost) an den Start, also an einen Tatort. Das Buch erscheint im Frühjahr 2020. Zwei Premierenlesungen mit Julia Bruns und kulinarischem Beiwerk sind für den 27. und 28. März im der Kindelbrücker Bowlingbahn angeschlossenen Restaurant geplant. Für die Veranstaltung am 28. März verlost Thüringer Allgemeine 2 Tickets. thueringer-allgemeine.de/bruns