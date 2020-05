Ein Einbrecher wartete am Morgen auf die Mitarbeiter in einer Sömmerdaer Firma (Symbolbild)

Sömmerda. Als Mitarbeiter einer Sömmerdaer Firma am Morgen die Tür zum Betrieb aufschließen, wartet schon jemand auf sie.

Mitarbeiter machen in Sömmerdaer Firma unangenehme Entdeckung

Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen ihre Firma in Sömmerda aufschlossen. In den Räumlichkeiten stand ein fremder Mann vor ihnen.

Dieser hatte aber die Ruhe weg und gab an, in der Toilette eingeschlossen gewesen zu sein. Erst als der Mann das Weite gesucht hatte, fiel den Angestellten auf, dass 200 Euro aus der Kasse fehlten. Der vermeintliche Kunde entpuppte sich als Dieb.

