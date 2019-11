Immer öfter Tragehilfen und Türöffnungen durch die Feuerwehr

Insgesamt 149 Mitglieder der Einsatzabteilung hat die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda aktuell mit ihren Standorten in der Kreisstadt selbst sowie in den Ortsteilen Frohndorf, Leubingen/Wenigensömmern, Orlishausen, Schallenburg/Tunzenhausen und Schillingstedt. Das sind genauso viele Frauen und Männer wie im Jahr zuvor. „Ist das ein Erfolg?“, fragte Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld am Samstag in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Zumindest keine negative Entwicklung, was angesichts des vielerorts beklagten Mitgliederschwunds für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft wichtig ist.

Die Versammlung bietet dem Stadtbrandmeister stets Gelegenheit, auf das Jahr zuvor zurückzublicken. Das Jahr 2018 habe die Einsatzabteilungen mit 340 Einsätzen stark gefordert, konstatierte Stefan Schönfeld. Vor allem Tragehilfen und Türöffnungen haben die Einsatzkräfte häufig beschäftigt und nicht jede hätte durch die Feuerwehr abgearbeitet werden müssen, schätzte er ein. Trotz vieler Gespräche darüber komme es des Öfteren vor, dass nachts um 3 die Feuerwehr alarmiert werde, um Personen aus Wohnungen in Rettungsmittel zu verbringen, obwohl keine Notwendigkeit der Gefahrenabwehr bestehe, so der Stadtbrandmeister. Darüber müsse man weiter reden, um eine Lösung zu finden. 2018 brachte etliche Veränderungen mit sich Das Jahr 2018 habe in vielerlei Hinsicht Veränderungen gebracht. Zum Beispiel hielt der Digitalfunk Einzug in den Feuerwehrfahrzeugen, und eine neue Funkrichtlinie wurde eingeführt. Auch verschiedene Investitionen gab es im vergangenen Jahr, unter anderem in Software, den Austausch von Hebekissen und Atemschutztechnik, die Telefonanlage in der Sömmerdaer Feuerwache, in die Beschaffung von Bekleidung. Insgesamt rund 253.500 Euro stehen für laufende Kosten zu Buche. Die Eingemeindung von Schillingstedt als 9. Ortsteil der Stadt stellte die Feuerwehr vor neue Herausforderungen, so Stefan Schönfeld. Die Feuerwehr rettete im vergangenen Jahr 21 Personen, für drei konnte sie nichts mehr tun. 51 Einsätze geschahen überörtlich, also nicht im Hoheitsgebiet der Stadt Sömmerda. Die Situation für die freiwilligen Feuerwehren sei nicht einfach und die Politik müsse sich Gedanken machen, wie es weiter geht, betonte der Stadtbrandmeister. Er dankte allen Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und den Familien für Unterstützung und Verständnis. Dass die Feuerwehr ein unverzichtbarer Bestandteil des Rettungssystems ist, unterstrich der 1. Kreisbeigeordnete Christian Karl (CDU). Auch er dankte für den Einsatz, der physisch und manchmal auch psychisch einiges abverlange. Viele Mitglieder arbeiten außerhalb von Sömmerda und man müsse sich immer wieder prüfend fragen, ob man die Feuerwehrarbeit weiterhin wie bisher durchführen könne, räumte er ein. Erfreulich seien die gute Nachwuchsarbeit (es gibt 72 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr) und das Engagement auch des Feuerwehrvereins, hob er hervor. Kreisbrandmeister Uwe Zeuge sprach ebenfalls den Dank insbesondere für die überörtlichen Einsätze aus und kündigte an, dass 2020 der Stützpunktbereichsausscheid Süd in Sömmerda stattfinden werde. Im Anschluss wurden zahlreiche Feuerwehrleute befördert beziehungsweise für langjährige Dienste ausgezeichnet.