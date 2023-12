Morgen, Kinder, wird‘s was geben

Die Weihnachtsgeschichte wird vielerorts in Krippendarstellungen in Szene gesetzt.

Gedanken zum Wochenende von Andreas Berger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda

Morgen, am Heiligen Abend, sind die Kirchen wieder voll. Viele sehen das Krippenspiel von der wunderbaren Geburt eines Kindes, an das wir uns noch nach 2000 Jahren erinnern.

Weihnachten ist ein Familienfest, an dem die ganze Familie zusammenkommt und feiert, am liebsten in der Heimat. Schön ist es, wenn Kinder und Enkel dabei sind. Dann werden Erinnerungen wach an die eigene Kindheit, als man sich so sehr auf Weihnachten freute, den geschmückten Baum und die Geschenke.

Auch als Erwachsene versuchen wir das Fest schön zu machen. Wir backen und dekorieren, suchen nach ausgefallenen Geschenken und einem schönen Weihnachtsbaum. Aber manchmal fehlt uns noch etwas zur Weihnachtsfreude, wie wir sie als Kinder kannten. Besonders bei denen, die morgen Abend allein sein werden. Mancher seufzt da sehnsüchtig: Wären wir doch wieder Kinder und könnten Weihnachten wieder so wie damals erleben! Aber das schaffen wir doch nicht mehr, es bleibt uns nur die Erinnerung und vielleicht eine Sehnsucht.

Heiliger Abend als Zeichen der Hoffnung

Und doch können wir als Familie an diesem Heiligen Abend wieder Hoffnung haben. Denn wir erfahren auf einmal: wir alle sind Kinder, ja sogar Geschwister dieses Kindes, das da in der Krippe liegt .

Wir sind Kinder. Nicht abwertend ist das gemeint, dass wir nichts verstehen oder unmündig sind. Nein, wir sind geliebte Kinder. Geliebt von Gott. Wir werden gar nicht gefragt, ob wir das möchten oder nicht, ob wir das glauben können oder nicht: Wir sind geliebt. So sehr geliebt, dass wir selbst Gottes Kinder heißen können. Wir bekommen, was wir uns schon immer wünschen: ich bin geliebt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Das gilt für alle, die morgen Abend fröhlich in der Familie feiern können, aber auch für den, der allein ist.

Wir sind Kinder ein Leben lang, haben jemanden, der uns bewahrt und in den Arm nimmt. Darum wird das Kind geboren, dessen Geschwister wir sind. Lassen Sie uns Kinder sein, die um das Geheimnis des Kindes in der Krippe wissen.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest.