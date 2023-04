Morgendliche Wanderung im Alperstedter Ried

Alperstedt. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Vielfalt der Vogelarten in diesem Gebiet.

Die Saison ist eröffnet, auch in diesem Jahr bietet die Stiftung Naturschutz Thüringen von April bis Oktober kostenlose Führungen im Alperstedter Ried an. Die Veranstaltung am kommenden Wochenende ist besonders für Frühaufsteher geeignet.

Unter dem Motto „Alle Vögel sind schon da?!“ wird am 30. April eine morgendliche Vogelstimmenwanderung durchgeführt. Los geht es um 7 Uhr, etwa zwei Stunden werden die Teilnehmer unterwegs sein. Treffpunkt ist der Parkplatz Alperstedter Ried.

Das Frühlingserwachen im Alperstedter Ried steht bei der Wanderung im Mittelpunkt, die Teilnehmer kommen mit auf Entdeckungstour in die Welt der gefiederten Riedbewohner. Von der Ornithologin Carlotta Schulz (Stiftung Naturschutz Thüringen) können sie etwas über die besondere Vogelartenvielfalt des Gebiets erfahren, die Gesänge der Vögel erkennen lernen und mit ihr über Themen des Vogelschutzes ins Gespräch kommen. „Denn sei es vor der eigenen Haustür oder in speziellen Schutzgebieten, für unsere gefiederten Freunde kann und muss viel getan werden, wenn ihre Gesänge auch künftig das Hereinbrechen des Frühlings ankündigen sollen“, unterstreichen die Organisatoren.

Mehr Informationen zu allen Führungen sind hier zu finden: www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/erleben/veranstaltungskalender