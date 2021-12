Motive von Winter und Weihnacht in Sömmerda einsenden

Sömmerda. Sömmerda möchte auch 2022 wieder einen Adventskalender herausgeben.

Die Stadt Sömmerda sucht das Titelmotiv für den Adventskalender im Jahr 2022 und bittet Hobbyfotografen, die sich beteiligen wollen, um das Einsenden von weihnachtlichen oder winterlichen Motiven. Einsendeschluss ist der 31. März 2022.

Adventskalender wird mit fair gehandelter Schokolade gefüllt

Die Winter- oder Weihnachtsmotive aus Sömmerda sollen als jpg-Datei in der Größe zwischen 2 und maximal 8 MB per E-Mail an tourist-info@stadtsoemmerda.de geschickt werden.

Eine Jury, bestehend aus der Stadtverwaltung wählt nach Ablauf der Frist das Gewinner-Foto aus. Der Kalender wird zudem mit fair gehandelter Schokolade gefüllt sein. Den Kalender soll ab November 2022 in der Tourist-Information, Marktstraße 1-2, zu erwerben sein.

Einsender stellen ihr Motiv der Stadtverwaltung zur Verfügung

Mit dem Versenden des Bildes erklärt sich der Fotograf bereit, der Stadtverwaltung das Bild für die Erstellung des Weihnachtskalenders sowie für die Berichterstattung zum Gewinnspiel zur Verfügung zu stellen. Außerdem erhält die Stadtverwaltung Sömmerda automatisch mit dem Versenden des Bildes die Rechte zur Bearbeitung, insbesondere elektronische Bildverarbeitung in Online-Auftritten).