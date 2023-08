Motorradfahrer fährt 12-jährige Radfahrerin in Elxleben an und flüchtet

Eine 12 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch im Landkreis Sömmerda von einem Motorradfahrer angefahren worden. Anschließend floh der Verursacher, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

In Elxleben (Landkreis Sömmerda) ist am Mittwochabend eine 12-Jährige bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizeimeldung war das Mädchen mit ihrem Rad in der Erfurter Straße Richtung Kühnhausen unterwegs. Aus Richtung Am Untertor kam dann ein Motorradfahrer, übersah die Radfahrerin beim Queren und erfasste sie.

Doch anstatt sich nun um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem beschädigten Motorrad geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0227746 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-09) zu melden.

