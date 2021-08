Mountainbike aus Keller gestohlen - Dieb bedient sich im Lkw-Führerhaus

Sömmerda. Das sind die Meldungen der Polizei für den Landkreis Sömmerda.

Mountainbike aus Keller gestohlen

In den letzten Tagen sind Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses Am Rothenbach in Sömmerda eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, stellte eine 35-jährige Hausbewohnerin am späten Donnerstagnachmittag fest, dass Diebe das Schloss ihrer Kellerbox gewaltsam geöffnet und ihr Mountainbike der Marke Bulls gestohlen hatten. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf mehr als 500 Euro.

Leichte Beute

Leichtes Spiel hatte am Donnerstagnachmittag ein Dieb in Sömmerda. Auf dem Parkplatz eines Firmengeländes hatte es der Mann laut Polizeiangaben auf einen unverschlossenen Lkw abgesehen.

In einem unbemerkten Moment bediente er sich aus dem Führerhaus und stahl ein Handy sowie zwei Tankkarten im Wert von mehr als 100 Euro. Der Dieb wurde zwar noch gesichtet, konnte aber die Flucht ergreifen.

