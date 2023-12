Im Volkshaus Sömmerda findet am 7. Januar das Neujahrskonzert statt.

Start ins Veranstaltungsjahr 2024 Musik-Genuss in Sömmerda hilft vier Vereinen

Sömmerda Der Erlös des Neujahrskonzertes unterstützt ehrenamtliche Arbeit. Der Ticketverkauf läuft.

Einer schönen und langjährigen Tradition folgend eröffnet das Neujahrskonzert in Sömmerda den Reigen städtischer Veranstaltungen im neuen Jahr. Am 7. Januar möchte die Kreisstadt gemeinsam mit dem Publikum ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) im Volkshaus Sömmerda ins Jahr 2024 starten.

Wie die Stadtverwaltung weiter informierte, ist es die 27. Auflage des Neujahrskonzerts – diesmal musikalisch gestaltet von den Piano Buddies. Dahinter steht das Duo Tom Dewulf und Vinzenz Heinze. Was ihr Programm auszeichnet, ist die außergewöhnliche Interaktion zweier Pianisten, die sich die Klaviatur eines einzigen Klaviers teilen, heißt es weiter.

„Was auf den ersten Blick wie ein Wettstreit um die 88 Tasten eines Instruments wirken mag, entpuppt sich in Wahrheit als eine harmonische Verschmelzung von vier geschickten Händen und zwei stimmlichen Talenten. Das Ergebnis ist eine musikalische Darbietung, die die Sinne anspricht und ein außergewöhnliches Klangerlebnis bietet“, so die Stadtverwaltung. Freuen dürfe man sich neben der musikalischen Virtuosität der Piano Buddies auch auf einen Hauch Akrobatik und viel Humor. All das füge sich zu einem kreativen Gesamtkunstwerk zusammen, das ein Erlebnis für alle Generationen verspricht.

Wie in den Jahren zuvor wird der Ticket-Kauf für das Neujahrskonzert mit einem guten Zweck verbunden. Das Publikum kann einen schönen musikalischen Vormittag genießem und hilft mit dem Erwerb der Konzertkarten gemeinnützigen Vereinen in Sömmerda. Der Erlös der Veranstaltung kommt diesmal dem Männergesangverein Sömmerda, dem Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda, dem Tanzsportverein Sömmerda 1995 sowie dem Faschingsclub Tunzenhausen zugute.

Tickets für das Neujahrskonzert sind in der Tourist-Information Sömmerda und in allen Vorverkaufsstellen des Ticketshops-Thüringen erhältlich, sie kosten 30 Euro (ermäßigt 25 Euro).