Musik, Glühwein und Flohmarkt in Buttstädt

Zu einem gemütlichen weihnachtlichen Beisammensein hatten am Freitagabend in den Hof des Coudrayhauses das Thinka Kontaktbüro Buttstädt, das Idee+Spiel Fachgeschäft Karola Strien, der Faschingsverein FVB 1888 Buttstädt, der Verein Buttstädter Freibad, die Sömmerdaer Tafel-Ausgabestelle von Buttstädt, die Imkerei Bernd Müller, die Floristen von Blatt & Blüte, die Fleischerei Segeth, die Filz- werkstadt Wollewohl und das Kinder- und Jugendhaus des ASB-Kreisverbandes eingeladen.

Alle Beteiligten hatten sich verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, um Menschen einander näherzubringen. Für alle Gäste gab es belegte Schnittchen, Schittchen, Plätzchen, Kinderpunsch und frische Waffeln „for free“. Die Kinder und Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses hatten selbstständig einen kleinen Flohmarkt organisiert, der Faschingsverein schenkte Glühwein und der Imker Bernd Müller heißen Met aus. Alle Gäste konnten zudem bei Musik und freundlicher Atmosphäre an der Lagerfeuerschale auch Stockbrot backen oder kleine, liebenswerte Weihnachtsgeschenke erwerben. Dieses Abend des Miteinanders wird am 20. Dezember noch einmal in der Obertorstraße ab 18 Uhr wiederholt. Wenn auch an diesem Tag wieder die Gäste so zahlreich kommen, dürfte auch das ein schöner besinnlicher Weihnachtsabend werden.