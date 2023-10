Musik und Schokolade in Ostramondra

Ostramondra. Christina Rommel ist zum dritten Mal in dem kleinen Ort zu Gast. Das Publikum darf auch naschen.

Gerade aus Prag nach Thüringen zurückgekommen, gastierte Christina Rommel mit Band und Chocolatier am Samstagabend mit einem Schokoladen-Konzert im Bürgerhaus in Ostramondra. Die Musiker bereiten derzeit ihre für 2025 geplante Konzert-Tournee mit Orchester vor, die sie von Amsterdam bis Amerika in die ganze Welt führen wird, verriet die Sängerin. Bei Konzerten wie in Ostramondra probiere man gern auch neue Musik aus, um zu schauen, wie das Publikum reagiert. „Das Feedback in der Heimat ist am ehrlichsten“, so Christina Rommel.

Ostramondras Bürgermeisterin Madeline Temme (parteilos) hatte die Musikerin im vergangenen Jahr bei einem Auftritt in Kölleda angesprochen und gefragt, ob sie nicht einmal ein Konzert in dem kleinen Ort geben würde. Vor etwa 20 Jahren seien sie schon einmal in der Schlosskirche des Dorfes und später auch im Weißbarth-Haus aufgetreten, so Rommel. Diesmal also nun im Bürgerhaus. Die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Kreiskulturwochen machte es möglich.

Sie seien in Ostramondra herzlich aufgenommen und vom Hofladen Axthelm fürstlich umsorgt worden, erzählte Christina Rommel. Hinter der Veranstaltung stecke ein engagiertes Team, lobte die aus Kranichborn stammende Künstlerin. Über einige Zuhörer mehr hätte sie sich allerdings gefreut. So wurde der Abend eher zu einem Konzert in Clubatmosphäre, bei dem die Sängerin das Publikum vom ersten Lied an einbezog. Es klatschte, sang und schnipste mit – und durfte zwischendurch natürlich auch Schokolade naschen. Die Bürgermeisterin selbst reichte als eines der Schokoladenmädchen die Kostproben, ebenso wie Pia Axthelm, Martha Roth und Susanna Schwarz sowie als Schokoladenjunge Johannes Müller.