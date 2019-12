Sömmerda. Auch in diesem Jahr liest Pfarrer Christian Bock und spielt Kantor i.R. Gottfried Steffen die Orgel.

Musik und Wort zu Silvester

Wie jedes Jahr ist am 31. Dezember zu später Stunde wieder die St. Franziskus-Kirche geöffnet. Ab 23. 15 Uhr werden in dem noch weihnachtlich geschmückten Gotteshaus von Pfarrer Bock einige besinnliche Texte gelesen, und Kantor i.R. Gottfried Steffen spielt an der Orgel Stücke von Buxtehude, Seeger, Walther, Bach, Beethoven, Guilmant und Improvisationen bis Mitternacht. Danach können die Besucher beim festlichen Glockengeläut vor der Kirche das neue Jahr mit einem Sektanstoß begrüßen.