Musikalische Einstimmung auf Weihnacht in Sömmerda

Sömmerda. Die „Schäferfamilie“ kommt mit Volksmusik ins Volkshaus Sömmerda.

Das Team des städtischen Volkshauses kann Volksmusikfreunden der hiesigen Region ein schönes Angebot in der Vorweihnachtszeit machen. Die Schäferfamilie mit den beliebten Musikern Angela Wiedl, Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt ist wieder auf Tournee und gastiert am Montag, den 11. Dezember, 16 Uhr in Sömmerda.

Die Schäferfamilie wird gemeinsam für viel alpenländische Weihnachtsstimmung sorgen – mal mit zünftigen Melodien und mal mit leisen und besinnlichen Tönen – und natürlich ihre größten Hits und die schönsten Schäferlieder anstimmen.

Ebenfalls mit dabei ist Reiner Kirsten, der Sunnyboy der Volksmusik aus dem Schwarzwald. Er möchte das Publikum mit seiner glockenklaren Stimme begeistern, seine schönsten Lieder präsentieren und für beste Unterhaltung sorgen. Die musikalische Reise führt durch die verschneite, weiße Bergwelt der Alpen, mit viel vorweihnachtlicher Stimmung, Jodlern sowie den schönsten Weihnachtsliedern.

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Sömmerda, Ticketshop Thüringen und in allen Pressehäusern der TA und TLZ