Musikalische Lesung in Wundersleben

Wundersleben. Frank Rebitschek stellt seinen Kyffhäuserkrimi vor.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Bücherstube Wundersleben findet am Freitag, den 29. September, die nächste musikalische Lesung im Dorf statt.

Zu Gast ist der Schriftsteller Frank Rebitschek, der Autor des Kyffhäuserkrimis „Die blaue Blume von Kelbra“, informiert Viola West, ehrenamtliche Betreuerin der Bücherstube. Der Autor war im Mai bereits einmal eingeladen, konnte aus gesundheitlichen Gründen die Lesung aber nicht durchführen, was er nun gern nachholen möchte.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist 18.30 Uhr im Sportlerheim in Wundersleben. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Um Reservierung wird gebeten, Karten gibt es unter Telefon: 036376/50657 oder am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr in der Bücherstube Wundersleben.