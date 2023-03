Mutbürger werden

Passanten stehen am 26.12.2016 in Berlin vor einem Blumen- und Kerzenmeer am Breitscheidplatz. Dort war am 19.12.2016 ein Attentäter mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt gefahren und hatte dabei 12 Menschen getötet.

Am heutigen Samstag wird der Opfer terroristischer Gewalt gedacht.

Letztes Jahr erklärte die Bundesregierung den 11. März zum nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Er soll jährlich begangen werden. Terrorakte erschrecken. Menschen werden verstümmelt und verlieren ihr Leben, weil sie zur Zielscheibe blinden Hasses wurden. Gezielt oder wahllos wurde ihr Leben zerstört und ausgelöscht. Wir spüren Ohnmacht, Trauer und Wut. Sie spiegeln sich in dem Meer von Blumen, Kerzen, Bildern und Nachrichten wider, die an den Tatorten abgelegt werden. Anfeindung, Herabsetzung, körperliche und verbale Gewalt verletzen und schmerzen. Diese Erfahrungen durchziehen die Geschichte Israels. Schon in der Bibel lesen wir: „Ja, solange es uns Israeliten gibt, hat man uns verfolgt. Und doch konnten uns die Feinde nicht auslöschen! Unseren Rücken haben sie bearbeitet wie einen Acker, in den man tiefe Furchen pflügt.“(Psalm 129,2f; Hfa) So, wie der Pflug die Erdkruste aufreißt, so erlebte das Volk der Juden tiefe Einschnitte und Verwundungen im Leben.

Ralf-Detlef Ossa, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden Erfurt und Sömmerda Foto: Mario Tzschirntsch

Wohin mit der Wut, der Ohnmacht und Trauer? Das Volk damals wandte sich an Gott. Die Beter klagten Gott die Not, weil sie ihm vertrauten. Ihr Verhalten zeigt: Unser Vertrauen zu Gott ist keine „Pflanze“, die im Treibhaus heranwächst. Diese „Pflanze“ ist Wind und Wetter ausgesetzt.

Wer sich für Gottes Anliegen in der Welt einsetzt, Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Gleichberechtigung, Schutz der Umwelt… gerät in die Schlusslinie anderer Interessen. Anfeindung kann die Folge sein. Israel fand damals Halt und Trost in der Gewissheit: „Doch der Herr ist treu und gerecht! Er durchschnitt die Stricke, mit denen uns die Gottlosen gefangen hielten.“ (Psalm 129,4 Hfa)

Gott ist ein Gott, der befreit. Das war die Ursprungserfahrung des Volkes Israel. Terror dagegen will Menschen in Schrecken versetzen und durch Angst gefangen nehmen. Wie können wir uns dagegen wehren?

Israel betete: „Alle, die Gottes Stadt auf dem Berg Zion hassen, sollen beschämt zurückweichen! Es soll ihnen ergehen wie dem Gras auf den Dächern, das verdorrt, bevor es aufschießen kann! Kein Schnitter kann es schneiden, und niemand bindet es zu Bündeln zusammen.“ (Psalm 129,5-7 Hfa)

Hätten Sie das erwartet? Vielleicht denken Sie: „So darf man doch nicht beten“? „Ist das etwa christlich?“ Sagt Gott denn nicht: „Liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst!“ ?

Ja, das sagt er. Doch wir dürfen Gott ungefiltert, unser Verletztsein und unsere Wut sagen. Alles darf vor ihm raus, was sich an Gefühlen in uns angestaut hat. Die Beter schrien nach Gerechtigkeit. Sie vertrauten Gott. Er wird das Böse entlarven und richten. Dies verhinderte, dass sie sich selbst rächten. Gott ist und bleibt der Richter. Er wird dem Bösen die Maske abnehmen. Es wird keinen Bestand haben.

Was machen Sie mit Ihrer Wut und ihren Verletzungen? Sie dürfen sie im Gebet vor Gott aussprechen. Vertrauen Sie ihm: Er wird es richten. So werden wir zu Mutbürgern, statt Wutbürgern! Gott zu vertrauen befreit, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, Gott zu sagen, was sie an Not sehen und bewegt? Bitten Sie ihn um Trost und Beistand für die Menschen, die unter den Folgen von Terror leiden. Seien Sie offen für einen Impuls, mit dem Gott antwortet. Das kann der Anfang eines Gesprächs sein.