Nach Aschermittwoch: Noch ist nicht alles vorbei

Kölleda. Noch einmal wird am Samstag das Kölledaer Schützenhaus zur Narrenburg. Am Samstag beginnt dort um 18 Uhr der Kreisabschlussfasching. Die Kölledaer Karnevalsfreunde sind dabei in Würdigung ihres Sessionsjubiläums Gastgeber für die anderen närrischen vereine aus dem Landkreis. Und auch danach machen die Kölledaer noch weiter: Am 6. März zum Frauentag und am 14. März mit einem Best-of-Jubiläumsfasching.

Bunte Sausen

Andisleben. Die (meisten) anderen sind durch mit dem Karnevalstreiben, da drehen die Andislebener erst so richtig auf. Der Andislebener Carneval Verein bittet am Freitag und Samstag ab 20.11 Uhr zu seinen Abendveranstaltungen auf den Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Das Motto lautet: „Der ACV ist dem Jahrmarkt auf der Spur. kommt mit uns, wir machen eine Tour“. Am Sonntag ist im Hof des Dorfgemeinschaftshauses Kinderfasching.

Taubenmarkt

Kölleda. Aller guten Dinge sind in Sachen Taubenmarkt in Kölleda in diesem Jahr 5 – der Extralange Februar macht es möglich. Am Samstag dürfen die gefiederten Prachtexemplare – nicht nur Tauben, auch Enten, Gänse, Hühner, Wachteln und sogar Kleinnager – noch einmal im Rittergut bestaunt, gehandelt und getauscht werden. Die Versorgung ist auch abgesichert. Los geht es um 8 Uhr.

Offene Türen

Sömmerda. Tag der offenen Tür ist am Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda am Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Außenstelle des Gymnasiums in der Fichtestraße 1. Ausgedacht wurde sich dafür ein Konzept, das unter dem Thema „Anfassen-Erfassen-Begreifen“ steht. Ein Schulrundgang, bei dem Gymnasiasten die Neulinge durch die Schule führen, soll den Tag bestimmen. „Raus mit der Sprache“ oder „Die Naturwissenschaften hautnah“ sind zwei von sechs Themenschwerpunkten des Rundganges. Eltern erhalten Gelegenheit, an Gesprächsrunden mit dem Schulleiter, den Beratungslehrern, den Schulsozialpädagogen und der Schulvertretung teilzunehmen.

Kartoffel & Co

Kölleda. Die Staatliche Regelschule Friedrich Ludwig Jahn in Kölleda (Straße der Jugend 15) öffnet am Samstag von 10 bis 12 Uhr die Türen zu ihren Klassenräumen und stellt sich vor. Auch Fahrradwerkstat, Pflanzenbasar können besucht, Sportangebote erkundet werden. Bei der Verpflegung dreht sich am Samstag alles um die Kartoffel.

Vogelbörse

Großneuhausen. Der Rassegeflügelzuchtverein Groß- und Kleinneuhausen richtet am Sonntag ab 8 Uhr in der Gemeindehalle von Großneuhausen seine monatliche Vogelbörse aus.

Sonderschau

Sömmerda. Die Sonderschau im Museum Sömmerda „Mobilität in der frühen DDR. Moped-Motoren aus Sömmerda“ kann am Sonntag in der zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Liebevoll aufgearbeitet, erzählen die Exponate ein Stück Geschichte. Und zwar die der fahrbaren Untersätze der DDR in der Zeit, als Moped-Modelle wie SR 1, SR 2 und KR 50 mit Motoren aus Sömmerdaer Produktion bestückt wurden. Verbunden ist die Ausstellung zur Produktion von Moped-Motoren aus Sömmerda mit einem Forschungsprojekt zu diesem Thema. Partner ist das Thüringer Staatsarchiv Meiningen, Außenstelle Suhl.