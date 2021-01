Nach dem Turm folgen die Fenster der Günstedter Kirche

Immer wieder muss Pfarrer Markus Hille die barocken Fenster der Dorfkirche St. Petri und Pauli in Günstedt mit Pappe flicken. Ist ein Fenster geschlossen, entsteht an anderer Stelle ein neues Loch. Jetzt hat die Kirchgemeinde Aussicht, dass das Problem behoben werden kann. So ist die Sanierung der Fenster im Kirchenschiff mit insgesamt 40.000 Euro veranschlagt.

Bereits 20.000 Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) zugesagt. "Auch der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda wurde schon angefragt", berichtet der Pfarrer, der hofft, auch die Katharina-und-Gerhard-Hoffmann-Stiftung und Überschüssen der Staatslotterie für das Vorhaben gewinnen zu können. Natürlich wäre dann auch die Kirchgemeinde im Boot.

Zum Heiligabend waren Eingangstür und Kirchturmfenster eingebaut

Froh wäre der Pfarrer, wenn der Schwung, der Günstedter Kirchturmsanierung fortgesetzt werden könnte. Die ging erst im Dezember 2020 zu Ende. Noch kurz vor Heiligabend wurde die aufgearbeitete, historische Eingangstür wieder eingebaut. Auch die Fester im Kirchenturm sind noch eingesetzt worden.

In den Wochen zuvor ist der Sockel des Turmes verfestigt und damit der letzte Bauabschnitt abgeschlossen worden. "Allein in den Turm sind damit insgesamt 250.000 Euro geflossen", berichtet Markus Hille und ist froh, damit einen großen Schritt voran gekommen zu sein.

Glocken lassen sich dank Spenden elektrisch läuten

Dank der großen Spendenbereitschaft im Ort, war es im vergangenen Jahr auch gelungen, die Läuteanlage der Kirche zu elektrifizieren. 10.000 Euro waren dafür gesammelt worden. Mitarbeiter der Firma Glocken & Turmuhren Christian Beck aus Kölleda führten den Auftrag aus. Neben der Mechanik musste die Lagerung der Glocken überprüft und die Leitungen verlegt werden.

Laut Markus Hille konnten sich am Heiligabend die Günstedter über ein Weihnachtsläuten freuen. Wie er sagt, will der kirchliche-örtliche Beirat als eine der nächsten Aufgaben, eine Läuteordnung abstimmen und erstellen. Festgelegt wird damit, welche Kirchenglocken zu welchem Anlass gemeinsam oder einzeln erklingen.