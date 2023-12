Nach Entführung eines 33-Jährigen: Mann aus Thüringen festgenommen

Karlstadt/Kassel/Sömmerda Im November ist in Unterfranken ein 33-Jähriger entführt worden. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Darunter auch einen Mann aus Thüringen.

Nach der Entführung eines 33 Jahre alten Mannes im November in Unterfranken hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Thüringen und Hessen festgenommen. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie seien in der vergangenen Woche nach Durchsuchungen in Kassel und Sömmerda von Spezialeinheiten gefasst worden.

Der 33-Jährige war im November in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) in einen Kleintransporter gezogen worden. Ein Autofahrer hatte den Vorfall berichtet. Die Kripo suchte nach dem Entführten, der laut Polizei dann nach viereinhalb Tagen in Baden-Württemberg freigelassen wurde und sich von Meckesheim im Rhein-Neckar-Kreis aus bei Verwandten meldete. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann habe körperliche und seelische Verletzungen erlitten, hieß es.

Hinweise aus der Bevölkerung

Bei der Fahndung nach den Tätern und dem Tatfahrzeug setzten die Ermittler auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Den Erkenntnissen nach war das Opfer in einer Wohnung in Kassel festgehalten worden. In deren Nähe wurde auch das mutmaßliche Tatfahrzeug gefunden, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Zudem seien Beweismittel sichergestellt worden.

Den Tatverdächtigen wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Weitere Details zu der Tat und dem möglichen Motiv nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

