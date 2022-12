Nach Lesung nun der Kunstweihnachtsmarkt in Sömmerda

Konzertante Lesung mit Annekathrin Bürger sowie Fred Symann am Klavier und Christian Georgi an Saxophon, Flöte und Blaswandler.

Sömmerda. Die Stadt- und Kreisbibliothek lädt am 11. Dezember ins Dreyse-Haus ein, wo viel Handwerkliches feilgeboten wird.

Die letzte von der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda organisierte Abendveranstaltung dieses Jahres drehte sich dem Zeitpunkt im Advent entsprechend um die Sache mit Weihnachten. Die konzertante Lesung „Weihnachten: besinnlich und amüsant“ mit Annekathrin Bürger war ein voller Erfolg, schätzte Bibliotheksleiterin Anne Schmidt ein. So einen schönen Abend hatten sich die Mitarbeiterinnen der Stadt- & Kreisbibliothek Sömmerda für dieses letzte Abendangebot 2022 gewünscht, sagt die Chefin.

„Im schönen Saal der Stadt- & Kreismusikschule Sömmerda hat Annekathrin Bürger mit ihrer warmen und charismatischen Stimme sehr amüsante, freche und doch besinnliche Weihnachtsgeschichten gelesen, und passend dazu gab es von Fred Symann am Klavier und Christian Georgi an Saxophon, Flöte und Blaswandler erstklassige Weihnachtslieder“, schreibt Anne Schmidt. Rundum sei es eine gelungene Veranstaltung gewesen. Die Gäste des Abends kamen im Anschluss der Veranstaltung noch mit den Künstlern ins Gespräch, und Christian Georgi stellte das viel interessierte Instrument „Blaswandler“ vor. Dabei handelt es sich um ein elektronisches Musikinstrument, das in der Spielweise einem herkömmlichen Blasinstrument (zum Beispiel Blockflöte, Klarinette, Saxophon oder Melodica) nachempfunden ist.

Die letzte Veranstaltung des Jahres war diese Lesung allerdings nicht, denn die Bibliothek bereitet sich auf den 15. Kunstweihnachtsmarkt im Dreyse-Haus vor, der am kommenden Sonntag stattfindet und traditionell den Veranstaltungsreigen beendet. Nur in den vergangenen beiden Jahren musste der Markt coronabedingt abgesagt werden.

Viel Selbstgefertigtes und Deko-Artikel

Am 3. Advent sind diesmal aber wieder alle von 13 bis 17 Uhr ins Dreyse-Haus eingeladen, eine stimmungsvolle Zeit zu verbringen. Zahlreiche Handwerker, vom Hobby-Bastler bis zum Ladeninhaber, werden ihre Produkte in den Räumlichkeiten der Bibliothek zum Verkauf anbieten. Mit dabei sind in diesem Jahr neben Malerei auch Glasschmuck, Keramik, Makramee, Holzkunst, Kerzen, Sprichwortkalender, Alpakawollprodukte, Origami-Kunst und Schmuck, kündigt das Team der Stadt- und Kreisbibliothek an. Mohair-Künstlerbären, Nähkunst, Wollkreationen, Tücher, Fairtrade-Produkte aus dem Weltladen Locodemu, Produkte aus dem Hofladen Sömmerda und Selbstgemachtes aus den Finneck-Werkstätten sind ebenso zu finden.

„Sicherlich finden sich unter den angebotenen Kunstwerken und Produkten zahlreiche Geschenkideen für das Weihnachtsfest“, ist das Bibo-Team überzeugt. Das Café Ballhaus versorgt die Besucherinnen und Besucher mit Kaffee und Kuchen sowie Glühwein und Kinderpunsch. Der Eintritt zum Kunstweihnachtsmarkt ist frei.

Mancher nutzte in der Vergangenheit auch die Gelegenheit, vor dem Stöbern an den Ständen auch ein ausgeliehenes Buch in der Stadt- und Kreisbibliothek abzugeben. Diese weist bereits darauf hin, dass die Einrichtung, die normalerweise auch sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist, am 4. Advent (18. Dezember) geschlossen bleibt. Weitere Schließtage sind der 25. und 26. Dezember sowie der 1. Januar 2023.