Nach tödlichem Unglück bei Sömmerda: Polizei erwischt 46 Raser an Unfallstelle

Tunzenhausen. Die Polizei kontrollierte Geschwindigkeiten in Tunzenhausen. Ein BMW-Fahrer aus Sömmerda fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt an den Beamten vorbei.

Elf Tage nach dem tödlichen Unfall am Ortsausgang in Richtung Sömmerda führte die Polizei am Mittwoch eine Kontrolle an der Unfallstelle in Tunzenhausen durch. Innerhalb von fünf Stunden hätten die Beamten 46 Autofahrer erwischt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde überschritten hätten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Spitzenreiter des Tages war ein BMW-Fahrer aus Sömmerda. Nach Angaben der Polizei passierte er die Messstelle mit 90 Kilometern pro Stunde. Dem Mann drohen ein Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Am 1. Juli 2023 kam ein Ehepaar aus Schloßvippach am Ortsausgang von Tunzenhausen ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer von Schallenburg kommend den Motorradfahrer und seine Sozia übersehen. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Eine Anfrage unserer Zeitung zu seinen Erkenntnissen ließ die Staatsanwaltschaft Erfurt bisher unbeantwortet.