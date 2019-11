Nachfolger für Erfurter Weihnachtsmarkt-Star

„Martin war eine echte Herausforderung“, sagt Bastian Wulf mit Blick auf den diesjährigen Erfurter Weihnachtsbaum und dessen Spitznamen schmunzelnd. Am Dienstagmorgen präsentierte sich dieser erstmals im Sonnenschein, am Montagabend gegen 18 Uhr war er auf dem Domplatz unter Regie des Sömmerdaer Tannen-Wulf-Chefs sicher gesetzt worden.

Die Weißtanne, die auf dem Gelände des Kindergartens in Martinfeld (Eichsfeld) 47 Jahre lang gewachsen war, maß bei ihrer Fällung am Montagmorgen 22 Meter und wog sechs Tonnen. Es sei nicht einfach gewesen, den Baum auf dem Schwerlasttransporter zu befestigen. „Zumal er zarte, nach innen gerichtete Zweige hat“, so Wulf. Die Idee für den Namen des Baums stammt vom Martinfelder Bürgermeister Jens Schrader. „Für uns ist klar, der Baum soll den Namen Martin bekommen. Er stand in Martinfeld, wurde am Martinstag gefällt und am Martinsmontag wurde er auf dem Domplatz aufgestellt“, meint der Eichsfelder Kommunalpolitiker zum Weihnachtsbaum. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, der aufgrund seines spärlichen Nadelkleids den Spitznamen „Rupfi“ erhielt, zeichnet sich „Martin“ durch eine markante spitzzulaufende Form und buschige Zweige aus.

Schweißtreibende Angelegenheit

Per Tieflader rollte er in den Morgenstunden des Montags auf den Domplatz. Ein Kran und geschickte Arbeiter brachten den großen Christbaum des 169. Erfurter Weihnachtsmarktes am Nachmittag in die Senkrechte. Etliche untere Äste mussten vor Ort abgesägt werden und „Knuppel“ geglättet werden, damit der Stamm in die neue Erdhülse passte, erzählt Bastian Wulf. Eine schweißtreibende Angelegenheit sei dies gewesen. Doch schon am Dienstag waren alle Mühen vergessen. Der Blick des Weihnachtsbaum-Experten richtet sich jetzt auf die beiden Fichten für Sömmerda, die am kommenden Montag (18. November) gefällt und danach vor dem Rathaus und auf dem Böblinger Platz aufgestellt werden sollen.

Wird er wie „Rupfi“ zum Medienstar?

Unterdessen fragt man sich in Erfurt: Ob der Baum es aber wieder zum Medienstar schafft, wie sein liebevoll „Rupfi“ genannter Vorgänger in Jahr 2018? Ein bisschen Werbung kann die Stadt ja immer gebrauchen, auch wenn der Erfurter Markt es unter die schönsten Europas schaffte. Da passt es gut, dass auch ohne sympathisch-zerrupften Tannenbaum Erfurt wieder in einem „Schönheitswettbewerb“ auf die ersten Plätze schaffte. „Die unterschätzten Städte Europas“ heißt ein neuer Reise-Bildband aus dem Dumont Reiseverlag. Wie der Titel schon offenbart, werden in dem Buch Städte vorgestellt, die noch hinter großen Namen stehen. „Wer lieber in Deutschland bleiben möchte“, so der Verlag zur Auswahl für das Buch, „sollte sich weniger auf Berlin konzentrieren, sondern der Stadt Erfurt einen Besuch abstatten.“