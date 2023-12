Nachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis Die Straßenbehörde des Landkreises hat ihre Übersicht über Verkehrsbehinderungen aktualisiert.

Mit Stand 6. Dezember ist schon fast Weihnachtsruhe auf den Straßen im Landkreis Sömmerda eingetreten – zumindest, was aktuelle Baustellen betrifft. Die Straßenbehörde meldet noch drei Engstellen. Noch bis zum 19. Dezember sind demnach halbseitige Sperrungen auf der L2140 zwischen Orlishausen und Sprötau sowie auf der B176 hinter der A71 ab Abzweig L1058 bis zur Ortslage Frohndorf zu beachten. Die Verlegung von Glasfaserkabeln neben der Fahrbahn ist jeweils die Ursache. Noch bis zum Jahresende dauern zudem die Nachfolgearbeiten an Brückenkappen der Lachenbrücke zwischen Weißensee und Günstedt auf der B86 an.

Gemeindewahlleiter und Stellvertreterin bestellt

Der Gemeinderat von Ostramondra hat am Dienstag einstimmig Wolfdietrich Zeimer zum Gemeindewahlleiter und Heike Schmidt zu dessen Stellvertreterin bei den Kommunalwahlen im Jahr 2024 bestellt.

Pfefferminzbahnverein bereitet Festwochenende vor

Der Pfefferminzbahnverein bereitet ein großes Festwochenende vor. Das 150-jährige Bestehen der Pfefferminzbahn soll 2024 im Dreiklang mit 110 Jahren Finnebahn sowie 30 Jahren Thüringer Weinfest in Bad Sulza gefeiert werden. Vorgesehen ist, dass am Wochenende 17./18. August 2024 Sonderzüge auf der Pfefferminzbahn zum Weinfest und von Bad Sulza zurück verkehren.