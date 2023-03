Nachrichten für den Kreis Sömmerda

Die Brücke über den Flutgraben in Richtung Biegenweg in Sömmerda, Weißenseer Straße, soll instandgesetzt werden.

Vollsperrung am Freitag

in Sömmerdas Cranach-Straße

Am Freitag, 24. März, ist die Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda in Höhe der Hausnummern 11 bis 15 von 5 bis 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Zufahrt zum Seniorenheim ist frei.



Biegenweg-Brücke über

Flutgraben wird gebaut

Das Gelände um die Biegenweg-Brücke über den Flutgraben ist bald Baustelle. Laut Sömmerdaer Stadtverwaltung sollen die Arbeiten zum Neubau am 3. April beginnen.



Anmeldung für Sprechtag

bei Bundestagsabgeordnetem

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) bietet am Donnerstag, 23. März, von 9 Uhr bis 11 Uhr eine Sprechstunde in seinem Büro in der Poststraße 7 in Sömmerda an. Um telefonische Anmeldung wird gebeten, Tel: 03634/ 621367.



Informationen zur

Patientenverfügung

Der ASB-Kreisverband Sömmerda berät zur Patientenverfügung. Susanne List vom Abulanten Hospiz- und Pallativberatungsdienst referiert am Montag, 27. März, ab 17 Uhr im Bürgerzentrum Bertha von Suttner in Sömmerda.



Nächstes Mittwochskonzert

live im „Piano“

In der Sömmerdaer Livemusik-Location ist am 22. März die Franky-Dickens-Band (anstelle Everlong) zu Gast. Ab 20 Uhr sind BluesRock, Funky und Soulgrooves angesagt. Eintrittskarten gibt es auch im Vorverkauf im „Piano“.