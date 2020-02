Narren feiern Doppeljubiläum in Weißensee

25 Jahren Weißenseer Karnevalverein und 20 Jahre Weiberfastnacht - das Doppeljubiläum soll groß gefeiert werden. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten, sagt Präsident Jürgen Rüdiger. Der Palmbaumsaal, Heimatstatt der Prunksitzungen. wird bereits festlich herausgeputzt. Am 15. Februar hebt sich hier um 20.11 Uhr das erste Mal der Vorhang. Die 2. Prunksitzung steigt am 22. Februar.

Freuen können sich die Narren auf ein gut dreistündiges Programm unter dem Motto „25 Jahre Weißenseer Karneval, die Zeit verging wie im Schall. Damals wie heute, was für närrische Leute“. Mitmischen werden die „Krümels“, und die „Lollipops“ genauso wie die „Konfettis“ und die „Hot Chicas“. Natürlich sind auch die Garde und das Männerballett mit von der Partie. Auch Tanzmariechen Sophia Jäkel freut sich auf die Auftritte. Die Ehre geben sich dann auch Weißensees Prinzenpaar Isabell I. und Christopher I. Und auch das Kinderprinzenpaar Elisa I. und Linus I. freuen sich auf das närrische Treiben. Neben neuen Showeinlagen wollen die Mitglieder Höhepunkte der vergangenen 25 Jahren Revue passieren lassen.

Gekrönt wird die Saison auch 2020 mit einem Umzug. Anders als sonst, startet der am 16. Februar schon um 10 Uhr am Gondelteich. Gespannt ist Rüdiger auf viele Motive. Er weiß, dass hinter verschlossenen Türen eifrig an bunten Wagen gewerkelt wird. Neben den eigenen Mitgliedern werden befreundete Karnevalsvereine sowie ortsansässige Vereine für Stimmung auf Weißensees Straßen sorgen. Ab 16 Uhr findet dann im Palmbaumsaal der Kinderfasching statt.

Freunde des Weißenseer Weiberfaschings können sich gleich zwei Termine vormerken. Am 20. Februar steigt die 1. Weiberfastnacht, am 21. Februar ist die zweite an der Reihe. „Männer haben da nichts verloren. Einzige Ausnahme ist die Versorgung“, sagt Rüdiger und weiß, dass das Jubiläum auch hier eine Rolle spielen wird. Froh ist er über die Unterstützung der Stadt. Die Vereinsförderung floss auch in den Kauf der Jubiläums-Orden.

Karten für die 1. und 2. Sitzung gibt es bei Karin Berger unter Telefon: 036374/ 20523 oder bei Anke Schmidt unter 0151/44050579. Tickets für die Weiberfastnacht gibt es über Liane Tentscher unter Telefon 036374/366307.