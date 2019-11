Narren starten in 5. Jahreszeit

11.11.2019, 01:01

Sömmerda SömmerdaNach seiner erfolgreichen 70. Saison startet der Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda in wenigen Tagen wieder in die fünfte Jahreszeit. Zu ihrer Saison-Eröffnung „Sömmerda tanzt in den Fasching“ am Samstag präsentieren die ...