Netzwerk öffnet Tafel in Kölleda

Kölleda. Sozialverein Netzwerk Regenbogen Sömmerda übernimmt Ausgabe im Alten Amtshaus in Kooperation mit ASB-Kreisverband.

Der Sozialverein Netzwerk Regenbogen eröffnet am 6. Oktober die Ausgabestelle Kölleda der Tafel, wo an Bedürftige Lebensmittel gegen ein geringes Entgelt abgegeben werden. In Kooperation mit dem ASB-Kreisverband wird sie im Sozio-Kulturellen Zentrum „Altes Amtshaus“ betrieben. Diese Ausgabestelle ist wie jene in Buttstädt bei der Sömmerdaer Tafel angesiedelt. Die praktische Anleitung übernimmt wie auch in Buttstädt Uwe Bergmann.