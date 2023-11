Neue Baustelle im Landkreis Sömmerda wegen Brunnensanierung

Landkreis. Mehrere Verkehrsbeschränkungen sind in der Region zu beachten.

Die Straßenbehörde des Landkreises Sömmerda weist mit Stand 8. November auf aktuelle Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen hin.

Neu hinzukommen wird nächste Woche eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung an der B 85 im Bereich Roßplatz in Kölleda. Grund sind Sanierungsarbeiten am Pferdebrunnen, wobei ein Kranstellplatz benötigt wird. Die Umleitung erfolgt örtlich über den Roßplatz und ist für den Zeitraum vom 13. bis 24. November vorgesehen.

Bereits seit Anfang des Monats gilt eine halbseitige Sperrung mit Ampel- und Einbahnstraßenregelung an der Bahnbrücke in Straußfurt (L3176), wo das Brückenbauwerk saniert wird. Voraussichtlich bis 24. November gibt es deshalb eine Umleitung aus Richtung Bad Tennstedt kommend über Schwerstedt, Triftstraße, L2165 bis B4 Gebesee Richtung Straußfurt. Etwas eher beendet als geplant ist die Vollsperrung der B 86 zwischen Weißensee und Kindelbrück zur Deckensanierung. Zuletzt war am dritten Bauabschnitt von der Kreuzung K1 Günstedt bis Weißensee, Campingplatz, gearbeitet worden. Wegen Nachfolgearbeiten an den Brückenkappen gibt es zwischen Weißensee und Günstedt (Lachenbrücke) voraussichtlich noch bis 30. November eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung.

Ebenfalls noch bis 30. November ist auf der B 4 zwischen Gebesee und Andisleben eine Baustellenausfahrt zu beachten.

Zusätzlich zu den geplanten Sperrungen kann es wegen Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen im Landkreis kommen, die örtlich abgesichert werden.