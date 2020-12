Neue Chance für Wuschel aus Sömmerda

Zum zweiten Mal möchte das Tierzentrum Sömmerda Wuschel vorstellen.

Der nun mittlerweile neunjährige Rüde hatte in seinem bisherigen Leben nicht viel Glück. Auch seine Vorstellung in der Zeitung brachte ihm kein Zuhause. Dabei hat der aufgeschlossene, freundliche Rüde viele Freunde, die mit ihm spazieren gehen. Sogar eine Pflegestelle hatte er, die aber leider durch das Frühjahrscorona wegfiel. Der Schnauzermix fährt sehr gerne Auto und lebt am liebsten bei seiner Familie in engem Kontakt, also mit Familienanschluss.

Gerade in diesen für die Einrichtung schweren Zeiten sei das Tierzentrum auf der Weißenburg auf Unterstützung angewiesen, betont das Team. Sei es durch Spenden, Futtergutscheine, Tankgutscheine oder ähnliches. Leider sitzen derzeit in der Einrichtung viele Hunde und Katzen, die aus schlechter Haltung stammen und das nicht immer ohne Schaden überstanden haben, heißt es weiter. Obgleich es 2020 keine öffentliche Weihnachtsfeier geben kann, bittet das Team, dennoch an die Tiere zu denken.

Kontakt: Telefon: 0171/6408570