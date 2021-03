Mandy Ciesilski-Löser ist die neue Leiterin im Schüler-Freizeit-Zentrum in Sömmerda, das sich an Sechs- bis 14-Jährige richtet.

Neue Chefin will Sömmerdaer Schüler-Freizeit-Zentrum beleben

Als Kind hat Mandy Ciesilski-Löser im Schüler-Freizeit-Zentrum (SFZ) in Sömmerda oft mittwochs bei der Disco getanzt. Auch an das Spielzimmer und die Arbeitsgruppen denkt sie gern zurück. Jetzt hat die 36-Jährige die Leitung im SFZ übernommen und will es mit neuen Ideen beleben.