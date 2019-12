Neue VG „Gramme-Vippach“ ist arbeitsfähig

Zum 1. Januar gibt es die Verwaltungsgemeinschaften (VG) „An der Marke“ und „Gramme Aue“ nicht mehr. Aus beiden Gebietskörperschaften geht die VG „Gramme-Vippach“ hervor. „Die Bürger sollen von der Fusion so gut wie nichts zu spüren bekommen“, sagt Peter Hehne, Bürgermeister von Alperstedt und Mitglied einer ins Leben gerufenen Lenkungsgruppe, der auch die Bürgermeister Uwe Köhler (Schloßvippach) und Andreas Müller (Großrudestedt) angehören. Wie Hehne informiert, wird die Verwaltung arbeitsfähig sein. „Bürger können ihre Behördenangelegenheiten sowohl in Schloßvippach, als auch in Großrudestedt erledigen.

Alle Ämter werden unter die Lupe genommen

Anliegen des Zusammenschlusses ist es, die Verwaltung bürgerfreundlicher und effektiver zu gestalten. Aus diesem Grund wurde das Projekt „Verwaltungsfusion Gravi“ aus der Taufe gehoben. Gebildet wurden dafür sechs Teilprojektgruppen, um die einzelnen Ämter unter die Lupe zu nehmen. Das Haupt- und Personalamt werden damit genauso beleuchtet, wie Kämmerei und Kasse oder Ordnungs-, Standes- und Einwohnermeldeamt. Weitere Gruppen gibt es für das Bauamt, die Technik sowie zur Prüfung zum Aufbau eines Bürgerbüros. Die Projektgruppen werden jeweils von ehrenamtlichen Bürgermeistern geleitet. Ebenso gehören ihnen sachkundige Mitarbeiter von beiden Verwaltungen an. Darüber hinaus sind Gemeinderäte und sachkundige Bürger in den Gruppen vertreten. Oberstes Ziel sei es, die Verwaltung besser zu machen. Personalkürzungen sind dabei ausgeschlossen. Allen Beschäftigten sei eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen worden, erklärt Hehne, der Umstrukturierungen in den Ämtern und Qualifizierungsmöglichkeiten der Mitarbeiter als geeignete Möglichkeiten ansieht. Übers Knie gebrochen werden soll nichts. Die Arbeitsgruppen werden bis in den Spätsommer hinein arbeiten und Vorschläge unterbreiten.

Was die Spitze der neuen VG „Gramme-Vippach“ angeht, sind bereits Nägel mit Köpfen gemacht worden. Seit dem 18. November laufe die Ausschreibung für den oder die Gemeinschaftsvorsitzende(n). Wie Hehne sagt, sind bereits eine Reihe an Bewerbungen eingegangen. Eine Kommission aus Bürgermeistern wird die ersten Gespräche führen. In der Gemeinschaftsversammlung sollen die Bewerber dann die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen. Die Versammlung soll dann auch die Entscheidung treffen. Bis dahin wird Gunnar Dieling, der Bürgermeister von Udestedt, als amtierender Vorsitzender die Amtsgeschicke der VG „Gramme-Vippach“ führen. Sein Arbeitgeber, das Thüringer Justizministerium, hat ihn für drei Monate abgeordnet, informiert Peter Hehne.

Für die neue VG „Gramme-Vippach“, der um die 10.000 Einwohner angehören, gibt es bereits eine aktualisierte Gemeindegrenzenkarte, die das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) erstellt hat. Wie Uwe Köhler, der Präsident des Landesamtes informiert, ist die digitale Bearbeitung bereits abgeschlossen und kann im Open-Data-Portal des Freistaates von Jedermann kostenfrei herunter geladen werden. Gedruckte Exemplare sollen voraussichtlich ab Mitte Januar vorliegen.