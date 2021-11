Neuer Bußgeldkatalog: Raser muss in Walschleben nun 100 Euro mehr zahlen

Walschleben. Doch das war noch nicht alles für den Mann. Außerdem scheiterte eine Diebestour in Sömmerda kläglich.

Seit dem 9. November gibt es einen neuen Bußgeldkatalog. Parksünder und Raser müssen tiefer in die Tasche greifen. Am Mittwoch führte die Polizeiinspektion Sömmerda in Walschleben eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhren laut Polizei insgesamt 16 Autofahrer zu schnell.

Am schnellsten war an diesem Tag ein Audi-Fahrer unterwegs. Er wurde mit 89 km/h gemessen. Statt bisher 160 Euro erwartet den Mann nun ein Bußgeld von 260 Euro. Zudem erhält er zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Diebestour kläglich gescheitert

Die Diebestour eines 33-Jährigen ging am Mittwochabend in Sömmerda gehörig schief. Der Mann hatte in einem Baumarkt einen Lautsprecher gestohlen. Mitarbeiter des Marktes bemerkten dies allerdings und wollten ihn stoppen. Der Dieb stieß die Angestellten zur Seite und riss sich von ihnen los. Dabei verletzte er einen 45 Jahre alten Mann leicht. Einem weiteren Mitarbeiter gelang es, den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Dieb war den Beamten kein Unbekannter. Erst am Montag hatte er in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen. Er wurde vorläufig festgenommen und hat sich nun wegen räuberischen Diebstahls zu verantworten.

