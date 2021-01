Benjamin Risch vom Thüringer Jugendfeuerwehrverband geehrt

Benjamin Risch ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele – und er gibt seine Begeisterung und seine Kenntnisse sowie Erfahrungen gern weiter. Risch ist Jugendfeuerwehrwart in Groß- und Kleinbrembach. In dieser ehrenamtlich ausgeübten Funktion kümmert er sich um 14 Kinder und Jugendliche, schaut nicht auf die Uhr und auch nicht auf die Kilometer, die er dafür mit dem eigenen Auto unterwegs ist.

Die offizielle Ehrung des Thüringer Jugendfeuerwehrverbandes musste in diesem Jahr ohne die eigentlich dazu vorgesehene Ehrenamtsveranstaltung stattfinden. Die Einladung hatte Benjamin Risch schon. Dann fiel sie aus. Die Plakette gab es ohne Galaauftritt. Adrian Hesse, amtierender Kreisbrandinspektor, würdigte Rischs Einsatz in der Jugendarbeit nun wenigstens auf kleiner offizieller Bühne, bei der Indienststellung neuer Feuerwehreinsatzfahrzeuge in Großbrembach (unsere Zeitung berichtete).



Großbrembachs Ortschaftsbürgermeister Rolf Vinup schob den ehrenden Worten noch eine praktische Anerkennung nach. „Der Ortschaftsrat hat beschlossen, dir einen Tankgutschein zukommen zu lassen“, sagte er und überreichte diesen.