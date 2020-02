Das Schild, welches Autofahrern anzeigt, dass sie in den Landkreis Sömmerda einfahren, ist wieder da.

Neues Schild zwischen Lossa und Rastenberg in winterlicher Kulisse

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Schild zwischen Lossa und Rastenberg in winterlicher Kulisse

Nur einen Hauch von Winter erlebte, wer am gestrigen Freitagmorgen (28. Februar) aus Richtung Lossa von Sachsen-Anhalt nach Thüringen einreiste. An die Ausmaße vom Mittwoch reichte die kurzzeitige weiße Höhenlagen-Überraschung aber nicht heran.

Neben etwas Schnee auf den Feldern und rudimentär in den Bäumen, fallen in großer Zahl zur Abholung bereit liegende Baumstämme und – nach Monaten, in denen nur der leere Rahmen den Landes- und Kreisgrenzenüberschritt vermuten ließ – seit kurzem auch wieder das Sömmerdaer Begrüßungsschild ins Auge.