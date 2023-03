Neugliederung: Jetzt gibt es noch den Bescheid

In Silberhausen bekam letzte Woche Dingelstädts Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) von Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD) einen Neugliederungsbescheid in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Am Dienstag kommt sie in gleicher Mission, aber mit weniger Geld, nach Kannawurf.