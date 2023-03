Auf dem Hof von Schloss Beichlingen starten am 1. Mai die Läufe.

Neustart für den Schloßberglauf in Beichlingen

Beichlingen. Der Sportverein bereitet die Veranstaltung für den 1. Mai vor. Anmeldungen sind schon möglich.

Nach mehrjähriger Corona-Pause möchte der Sportverein FSV Beichlingen den traditionellen Schlossberglauf in Beichlingen wieder ins Thüringer Laufgeschehen zurückholen. Für die 24. Auflage laufen die Vorbereitungen. Anmeldungen sind möglich, informiert Marco Kämmerer vom Verein.

Wie üblich starten die Läufe wieder aus dem Schlosshof heraus direkt in die Natur rund um Schloss und „Schmückekamm“ im Naturpark „Hohe Schrecke“, berichtet er. Los gehe es am 1. Mai ab 9 Uhr mit Nordic Walking und den 1,5-Kilometer-Schülerläufen. Der folgende 15-Kilometer-Hauptlauf ab 10 Uhr zählt wie immer zu den besten Möglichkeiten, sich auf den Rennsteiglauf vorzubereiten, denn das Streckenprofil ist ähnlich anspruchsvoll gelagert, so Marco Kämmerer. Parallel zum Hauptlauf findet der 4-Kilometer-Jedermann-Lauf und der 4-Kilometer-Nordic-Walking-Lauf statt. Für die kleinen Sportler gibt es wieder einen Bambini-Lauf. Im Ziel angekommen, erwartet die Teilnehmer eine gemütliche Atmosphäre mit Musik, Gesprächen, Getränken, und Thüringer Köstlichkeiten von Grill und Kuchenblech.

Weitere Informationen und Anmeldung unter fsv-beichlingen.de