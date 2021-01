Neustart mit Corona-Massentests bei Mubea Weißensee

Weißensee Mubea-Werk in Weißensee testet vorerst an vier Stationen auf Covid-19.

Es ist eine Art Probelauf, auch für die Tester. „In dem Ausmaß haben wir das auch noch nicht gemacht“, sagt Sandro Bauer vom Brand- und Katastrophenschutz des Kyffhäuserkreises. Der vom Deutschen Roten Kreuz Sömmerda-Artern betreute Katastrophenschutzzug hat am Montag ab 5 Uhr sein erst Mitte Dezember angeschafftes mobiles Corona-Testzentrum für seinen allerersten Einsatz bei der Mubea Fahrwerksfedern GmbH in Weißensee aufgebaut. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

„Wir testen seit 7 Uhr, 23 Uhr geht es wieder heimwärts“, sagt er. Es gibt noch drei weitere Teststationen. In diesen stellt der ASZ Arbeitsmedizinische Dienst das Fachpersonal. „Es war uns wichtig, dass das Profis machen“, sagt der Weißenseer Mubea-Werkleiter Gereon Lengfeld.

Ärztin Lilia Fritzler gehört dazu. Sie nimmt quasi im Akkord Abstriche. Mubea hat in Weißensee 1000 Mitarbeiter. Die Tests sind freiwillig. Schon nach 15 Minuten liegt das Ergebnis des Schnelltests vor. Fällt der positiv aus, gibt es gleich einen PCR-Test und Vorsichtsmaßnahmen (Quarantäne) laufen an. Bisher wäre das aber nicht der Fall gewesen.

Bis zum Abend sollten zwei Drittel der Belegschaft getestet sein. Gereon Lengfeld: „Um Schlangen vorm Werkstor zu vermeiden, rufen wir die Mitarbeiter in Dreiergruppen telefonisch vom Arbeitsplatz zu Testung.“

Unangenehme Prozedur für mehr Sicherheit im Unternehmen

„Das tut nicht weh“, sagt Sandro Bauer und schildert damit eine der Erkenntnisse der „Probanden“. Dabei weiß Bauer durchaus, dass so manchem das Prozedere nicht ganz angenehm ist. Eine andere Erfahrung sei, dass nicht nur sie, sondern auch das Unternehmen sich sicherer fühlten.

„Wir tun alles, um unsere Mitarbeiter zu informieren, ihr Bewusstsein für das innerbetriebliche Anti-Corona-Management (Mubea-Corona-Exit-Strategy) zu schärfen und das Ganze dennoch möglichst stressfrei zu gestalten“, erklärt Lengfeld. Alle zögen gut mit.

Auf dem gesamten Werksgelände herrscht Maskenpflicht. Abstandsregeln sind einzuhalten. Zu einzelnen Bereichen sind Zutrittsbeschränkungen festgelegt. In die Umkleidebereich dürfen, per Zählmarke ersichtlich, nur 15 Personen zeitgleich. „Es war ein harter Kampf, ihn überhaupt wieder zu öffnen“, sagt Lengfeld.

Sieben Fieber-Messstationen sind eingerichtet, alle zwei Stunden wird sauber gemacht und desinfiziert. Die Maßnahmen sind mit dem Betriebsrat abgestimmt, bestätigt dessen Vizechef Knut Haase.

Keine Produktionsausfälle in der Pandemie

Das Unternehmen sei bisher gut durch die Pandemiezeit gekommen, betont Lengfeld. Es habe keine Corona-Produktionsausfälle gegeben. Die könne man sich auch gar nicht leisten, die Umsatzzahlen stimmten, die Bestellungen müssten abgearbeitet werden.

Bis 22 Uhr wurde noch am 23. Dezember bei Mubea in Weißensee voll produziert, danach war unter anderem Inventur und es gab Restarbeiten zu erledigen. Seit Montag wird die Produktion nach und nach wieder hochgefahren. Die Mitarbeiter kehren zurück. Die Tests laufen in den nächsten Tagen weiter.