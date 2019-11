Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

New-Orleans-Rhythmus auf Schloss Kannawurf

Kannawurf. Ausverkauft bis auf den letzten Sitzplatz war am Samstagabend das Konzert mit „Al Holliday and the East Side Rhythm Band“ im Schloss Kannawurf und ihrem Mix aus Funk, Jazz Soul, Oldschool-Blues, Blues und Rhythm. Der Applaus war der relativ jungen Band also auch dieses zweite Mal auf Schloss Kannawurf sicher. Doch was die Band unverwechselbar macht, ist ihre ganz spezielle Soul-Musik gepaart mit dem lockeren Gefühl aus New-Orleans-Rhythm-und-Blues.

Auch in diesem Jahr laden das Künstlerhaus Thüringen und Schloss Kannawurf wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Advent ein.