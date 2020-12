Nikolaus erfreut die Kinder in Schloßvippach und Diesdorf

Der Nikolaus erfreute am 2. Advent die Kinder in Schloßvippach und Dielsdorf. In die Robe geschlüpft war Wolfgang Neumeier. Begleitet wurde er von den Engelchen Anika Germanus und Yvonne Bursch.

An dieser Stelle sei es verraten: Der Bart des Nikolaus am Sonntag in Schloßvippach war nur zum Teil echt. Eigentlich ist es für Wolfgang Neumeier seit gut elf Jahren Tradition, seinen Bart ab Juni nur noch vorsichtig zu stutzen. Seit 2009 schlüpft er immer zum Weihnachtsmarkt in Schloßvippach in die rote Robe und erfreut mit Engelchen Anika die Kinder. „Ein Rauschebart gehört da einfach dazu“, lacht er. Auch in diesem Jahr wollte er sich einen stattlichen Bart „stehen“ lassen. Als dann aber klar war, dass coronabedingt kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, fielen die Barthaare.