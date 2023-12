Nikolaus tourt durch Großbrembach

Der Nikolaus kann an fünf Haltepunkten in Großbrembach angetroffen werden (Symbolbild).

Großbrembach. Der Nikolaus hat viele kleine Überraschungen für die Kinder aus Großbrembach.

Der Nikolaus hat am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Am Nachmittag wird er Großbrembach besuchen – und hat natürlich für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei. Insgesamt an fünf Haltepunkten verteilt über den gesamten Ortsteil kann er auf seiner Tour mit seinem geheimnisvollen Gefährt angetroffen werden, wie beispielsweise an der Ecke Oberer Seifertsberg/Buttstädter Straße, Obermarkt/Buttstädter Straße oder Hainstraße. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich gegen 17 Uhr bei der Feuerwehr Großbrembach einfinden.