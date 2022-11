Nikolaus-Wanderung von Beichlingen nach Braunsroda

Beichlingen. Eine geführte Wanderung verspricht Einblicke in Natur und Regionalgeschichte.

Eine geführte (Nikolaus-)Wanderung führt am Samstag, 3. Dezember, von Beichlingen nach Braunsroda. In rund 6 Stunden werden ca. 20 Kilometer zurückgelegt. Naturbelassene ungestörte Wege, ein Besuch der Hängeseilbrücke, Wissenswertes über den Wald und die Geschichte der Region sowie eventuell eine Kaffeepause im Gutshof von Bismarck und eine entspannte Rückfahrt im Bus sind avisiert .Beginn ist 8.30 Uhr am Wanderparkplatz Beichlingen. Die Tour kostet inklusive Rückfahrt 22 Euro. Mitzubringen sind Mittagsverpflegung, wetterfeste Kleidung und FFP2-Maske.

Anmeldung unter: sabine.vogt69@gmx.de