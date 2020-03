Nirvana im Keller, Modellbahn unterm Dach

Lotte und Lara aus der Klasse 6 haben sich gerade mit Nachdrucken eingedeckt. Sie verteilen am Eingang zum Schulteil Fichtestraße des Sömmerdaer Gymnasiums eine gedruckte Handreichung. Wo was zu finden ist sowie einige Veranstaltungshinweise und ein paar Schlagworte (weltoffen, tolerant, sprachgewandt, phänomenal, kreativ, aktiv) zu ihrer Schule sind darauf zu finden. Sie hätten es einfach haben können. „Da wo wir stehen sollten, am Lehrereingang, ist keiner vorbei gekommen. Deswegen sind wir umgezogen“, sagen sie. Sie sind gern dabei und freiwillig.

Ann-Jetta, Hanna und Katharina kreierten Namensschilder mit Handabdruck für die künftigen Fünftklässler.

Andere nehmen die künftigen Fünftklässler beim auf anderthalb Stunden angelegten Gang durch Häuser, Flure und Räume an die Hand. Bildlich gesprochen. Überall sind kleine Gruppen unterwegs. „Viele trauen sich noch nicht so“, hat Lara erkannt. Da ist die Hilfe willkommen. Nicht ganz so einerlei ist den „alten Hasen“, dass es wohl wieder so viele Neue werden. Wahrscheinlich werden es wieder fünf fünfte Klassen am Schweitzer-Gymnasium. „Es ist jetzt schon ganz schön eng bei uns“, sagen sie.

Bibliothek, Küche, Schulband, Modellbahn

Zum Tag der offenen Tür zeigt sich das Sömmerdaer Gymnasium natürlich von seiner besten Seite, hat alles aufgefahren und aufgeschlossen, was es zu bieten hat. Die Schüler erkennt man an ihren ASG-Shirts, die Lehrer an angepinnten Namensschildern. Das verrät: Schulleiter Jens Pitzing schaut sich am von Roswitha Leischner betreuten Stand der Schulbibliothek nach Lesestoff um. „Für mich“, bestätigt er. Ein Buch, ein Euro. Das Motto gilt – abgewandelt - auch für das, was Lina (auch 6. Klasse) als Serviermädel in den Gängen feilbietet. Pizzabrötchen, vegetarische Pizzabrötchen, Eiertoast, Wiener, Wiener im Blätterteigmantel. Alles gezaubert in der Werkküche.

Erika, David, Felix, Henry und Jannik sind leidenschaftliche Eisenbahner. Sie treffen sich einmal in der Woche in ihrer AG Modellbahn und basteln an ihrer Anlage.

Nicht zu überhören sind die „Educated Fools“. Die Schulband lockt mit Nirvanas „Come as you are“ in den Keller. Neben dem Probenraum sind andere, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Unterm Dach gibt es noch eine große Modellbahnanlage.

Schulförderverein spielt eine sehr aktive Rolle

Am Stand des Schulfördervereins wirbt Ex-Schulleiter Wolfgang John jetzt für seine ehemalige Schule. Das „ehemalige“ kommt ihm erst im zweiten Anlauf über die Lippen. Er freut sich, dass sich seit seinem Ruhestand einiges erneuert hat im Haus und blickt an die quasi taufrische Schallschutzdecke. Der Förderverein sei eminent wichtig, sagt er – und mit 10 Euro Jahresbeitrag sei die Mitgliedschaft erschwinglich. Nicht alles könne über Sponsoring realisiert werden. Über 300 Mitglieder hat der Verein. John: „Ohne ihn geht es nicht!“

Tag der offenen Tür ist Auftakt für Anmeldewoche

So mancher nutzt die Gelegenheit, gleich den Papierkram für die Anmeldung des Nachwuchses zu erledigen. Die Stehtische sind belegt, die Anlaufpunkte umlagert. Es scheint nicht ganz so einfach mit der Bürokratie.

„Andere Sorgeberechtigte?“, fragt ein Mann, dabei leicht verzweifelt und hilfesuchend den Kopf hebend, und hört ein „Keine! Großer Strich!“ als kategorische Antwort von der Dame an seiner Seite.

Anmeldung am Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda für das Schuljahr 2020/2021 vom 2. bis 7. März in Sömmerda, Salzmannstraße 39 im Sekretariat 1: Montag bis Freitag 7 - 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr