Noch sind nicht alle Kraniche da

Zwischen 500 und 600 Kraniche sind es, die derzeit am Hochwasserrückhaltebecken in Straußfurt zu beobachten sind. Wie Nabu-Vogelexperte Tino Sauer zu berichten weiß, sind das noch nicht alle, die in diesem Jahr zu erwarten sind. „Es ist einfach noch zu warm, so dass ein Großteil der Vögel noch in Brandenburg verweilt“, erklärt er. Er erinnert an das Jahr 2016. Seinerzeit war das Becken von 23.600 Kranichen angeflogen worden. Überzeugt ist der Experte, dass nach dem nächsten Mondwechsel die Temperaturen sinken und dann mehr Glücksboten geflogen kommen.

