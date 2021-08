Notorischer Ladendieb - Schmerzfrei durch die Stadt

Sömmerda / Straußfurt. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Auf frischer Tat

Ein 27-Jähriger versuchte am Freitag um 21.45 Uhr mehrere Paar Socken, Lebensmittel und drei Musikboxen aus dem Kaufland in Sömmerda zu stehlen. Der Täter hatte auf Grund ähnlicher Taten bereits Hausverbot im Kaufland und war den Mitarbeitern daher bestens bekannt. Als der 27-Jährige über den Infobereich den Markt mit dem Beutegut verlassen wollte, wurde er von einem Ladendetektiv gestellt. Nun droht dem Mann eine Anzeige wegen Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch.

Schmerzfrei durch Straußfurt

In jeder Hinsicht schmerzfrei war wohl ein 34-Jähriger, welcher am Samstagmorgen mit seinem Smart die Feldstraße in Straußfurt befuhr. So stellte sich während einer Verkehrskontrolle heraus, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem fuhr er unter Drogen, wie ein Vortest anzeigte. Abgerundet wurde laut Polizei der erste Eindruck von dem Mann, nachdem in dessen Fahrzeug eine kleine Menge Haschisch und einige Tabletten Tilidin gefunden wurden - ein Schmerzmittel, welches zunehmend als Szenedroge missbraucht wird, da es schmerz- und angstfrei machen soll.

