November – Abschied und Hoffnung

Wieder nähert sich ein Jahr dem Ende. Die Felder sind abgeerntet. Die Tage werden immer kürzer. Wir gedenken der Toten. Und wir fragen: Was wird aus uns? Gerade jetzt, in diesen bangen Zeiten. – Im November kann man es deutlich spüren, wie die Tage kürzer und kürzer werden. Und wir sehen, wie die Farben der Natur verblassen, wie das Laub von den Bäumen fällt. Das große Sterben hat begonnen in der Natur. Und das Dunkel breitet sich aus.

Jetzt im November zünden die Menschen Lichter an. Lichter gegen das Dunkel. Auf dem Tisch in meinem Arbeitszimmer steht diese Kerze. Ich zünde sie an, wenn ich mit jemandem ein längeres Gespräch führe oder auch, wenn ich nachdenke oder lese.

Ich weiß, dass gerade in den schweren Zeiten der Pandemie, wie wir sie gerade durchleben, für viele Menschen ein Kerzenlicht zum Hoffnungszeichen wurde und noch immer wird. Andachten werden zu Hause am Küchentisch gelesen oder gehört. Mit dem Entzünden der Kerze eröffne ich einen Raum gegen die Dunkelheiten dieser Welt.

Kerzen wurden vor 31 Jahren in den Kirchen, auf Plätzen und in den Straßen angezündet zum Zeichen für die friedliche Revolution in unserem Land.

Ein ganz anderes Licht haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon einmal entzündet. Ein Grablicht. Am Allerheiligentag, am 1. November, stellen die katholischen Christenmenschen solche Grablichter auf die Gräber der Verstorbenen. Und die Evangelischen tun das einige Wochen später am Totensonntag, am Ewigkeitssonntag.

In den letzten Jahren sind Kürbislichter dazugekommen: Halloween – am Vorabend des Allerheiligentages, am 31. Oktober. Eigentlich ein ganz alter Brauch aus Irland. Dort haben die Menschen immer schon gespürt, dass das Gedenken an die Toten immer auch etwas Unheimliches hat. Manchmal gibt es da noch alte Rechnungen, ungeklärte Erbschaften und Leichen im Keller, die uns die Verstorbenen hinterlassen haben, die uns vielleicht sogar in bösen Träumen heimsuchen können. Und diese Halloweenlichter mit ihren gruseligen Fratzen – die sollen diese bösen Träume, diese Geister aus der Vergangenheit erschrecken und verscheuchen. Hoffentlich …

Für die Evangelischen leuchtet am 31. Oktober noch ein anderes Licht: die Erinnerung an den Reformationstag. Vor 500 Jahren, am Vorabend des Allerheiligentages, schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Martin Luther protestierte gegen die Angst vor dem Höllenfeuer und gegen den Ablasshandel durch die Kirche. Allein aus Glauben, allein durch unser Vertrauen zu Gott sind wir geschützt und bewahrt vor Tod und Teufel.

Und schließlich leuchten im November noch einmal Lichter: die Martinslaternen, die die Kinder durch die Straßen tragen. Sie erinnern damit an den heiligen Martin, der als römischer Soldat Christ wurde, der seinen Mantel mit dem Bettler teilte, der sogar vor dem Kaiser den Kriegsdienst verweigerte. Und die Martinslaternen der Kinder öffnen den Blick zu den Lichtern der Adventszeit: Gott kommt.

Gott kommt in diese Welt und zu uns – immer wieder neu, durch Jesus Christus. Auch, wenn es in diesem Jahr keine Martinsumzüge geben wird, stellen wir vielleicht eine Laterne ins Fenster oder vor die Tür und erinnern uns daran, was die Kinder beim Martinszug singen? Nicht nur: „Sankt Martin ritt durch Nacht und Wind“, sondern auch: „Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein.“

Und dieses Licht Gottes, das will uns auch begleiten in den dunklen Tagen des Novembers, und auch dann, wenn uns Angst und Bange ist, auch dann, wenn unser letzter Weg begonnen hat.