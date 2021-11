Nur das Gute kommt zurück!

Hartmut Schwarz ist hoch erfreut über ein neues Fernsehformat über alte Dinge.

Ein neues TV-Format hält mich neuerdings regelmäßig vor der Glotze – wenn über Dinge berichtet wird, die im Verlaufe der Zeit spurlos aus dem Alltag verschwunden sind. Es geht dabei meist um Waren des täglichen Gebrauchs, um Trends und um Modeerscheinungen. Die ältere Generation schwelgt in Erinnerungen, die jüngere staunt und lacht. Einige der Dinge, so wird dabei regelmäßig festgestellt, verschwanden unverdient in der Versenkung. Einige wurde mit neuem trendigen Namen scheinbar neu entdeckt und für die nachhaltige Zukunft präsentiert. Kleine Sensationen, wie Taschentücher, die sich waschen und wiederverwenden lassen, die Magnetkassette oder die unzerstörbare Vinyl-Schallplatte… Irgendwann wird man mit Sicherheit auch mit der verblüffenden Innovation aufwarten, dass Metall für Haushaltsgeräte besser geeignet ist als Plastik. Wenn nicht wegen der längeren Haltbarkeit, dann zumindest wegen der Nachhaltigkeit. Alles Gute kommt irgendwann wieder, sagt man – ich glaube fest daran!

Einige der vor Augen geführten verschwundenen Dinge haben den Untergang aber wirklich verdient. Der früher in der Werbung allgegenwärtige „Gilb“ und der „Grauschleier“, sind nicht einmal mehr eine Erinnerung wert. Bleibt zu hoffen, dass es mit Corona auch einmal so sein wird!