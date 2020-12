Nur ein Fehlalarm im Kreis Sömmerda

Sömmerda. Ein ruhiges Weihnachtsfest erlebten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda. Wie Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld auf Nachfrage informierte, gab es nur einen einzigen Einsatz, und zwar am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages.

An der Flüssiggasabfüllanlage in Großrudestedt war ein Brandmeldereinlauf registriert worden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Gefahrenmeldung ausgelöst worden war, ohne dass tatsächlich eine Gefahr bestand. Ein Fehlalarm also.

Während es Weihnachten sehr ruhig lief, hatten die Einsatzkräfte kurz vor dem Fest hingegen noch einmal gut zu tun gehabt. Wie Stefan Schönfeld sagte, gab es ab dem Wochenende des 4. Advent mehrere Einsätze. Neun Alarmierungen stehen zu Buche, bei den meisten handelte es sich um Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen.

Am 23. Dezember wurde die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda wegen eines Brandes in Leubingen alarmiert. Gemeldet worden war der Brand einer Gartenlaube. Es stellte sich heraus, dass in einer Gartenanlage nur eine Holzpalette brannte. Das Feuer war schnell gelöscht.