Nur geringe Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Sömmerda

Die Agentur für Arbeit in der Franz-Mehring-Straße 10 in Sömmerda.

Landkreis. Zwar gab es im Oktober weniger Arbeitslose in der Region, doch die Quote sank nur minimal.

Die Arbeitslosigkeit in Mittelthüringen ging im Oktober weiter zurück, blieb aber deutlich unter der Herbstbelebung der vergangenen Jahre, informierte die Agentur für Arbeit zur Situation auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Sömmerda. „Wir spüren, dass es für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen schwieriger wird, eine Arbeit aufzunehmen. Oft passen die Qualifikationen einfach nicht zu den Anforderungen der Stellen. Es wird also immer wichtiger, in Bildung zu investieren. Das tun wir aktiv und förderten im Jahresverlauf bisher weit mehr als 2000 Menschen gezielt“, erläutert Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.

Jobcenter betreut mehrals die Hälfte der Arbeitslosen

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Sömmerda laut Arbeitsagentur im Oktober 2023 leicht gesunken. 2168 Menschen waren den Angaben zufolge arbeitslos gemeldet. Das waren 55 Personen (-3 Prozent) weniger als im September, aber 53 Menschen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag auf Vorjahresniveau und betrug 6,2 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im September.

Durch den Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurde mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen betreut, es waren 64 Prozent. Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 783 Personen, diese Zahl blieb im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr in etwa gleich. Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1385 Arbeitslose registriert, das waren 45 Personen weniger als im Vormonat, aber 45 Personen mehr als vor einem Jahr, so die Arbeitsagentur.

Im vergangenen Monat meldeten sich im Landkreis Sömmerda insgesamt 399 Personen arbeitslos. Davon kamen 161 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 455 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 145 eine Erwerbstätigkeit auf.

362 freie Stellen im Bestandder Arbeitsagentur

Die Unternehmen der Region suchen weiterhin Mitarbeitende: 67 Stellen wurden der Arbeitsagentur neu gemeldet. Die meisten freien Stellen gibt es im Bereich der Bau- und Ausbauberufe, für fertigungstechnische Berufe und in Bereich Verkehr und Logistik. Aktuell befanden sich damit 362 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 106 auf 2189. Die Zahl der Bürgergeld-Empfänger betrug 2738 Personen und lag damit 5 Prozent über dem Vorjahresniveau.