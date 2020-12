ÖPNV-Sömmerda-Busse fahren weiterhin nach Normalfahrplan

Alle Buslinien der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda verkehren bis 10. Januar 2021 weiterhin nach dem Normalfahrplan, ohne Einschränkungen, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Die Fahrten des Linienverkehrs werden bis 22. Dezember und vom 4. bis 8. Januar weiterhin wie „an Schultagen“ durchgeführt. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass die Schulen für die Notbetreuung der Klassen 1 bis 6 geöffnet bleiben. Die Regelung gelte vorbehaltlich zukünftiger Ereignisse, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar seien. Wie es nach dem 10. Januar 2021 weitergehe, falls der Schulunterricht nicht wieder aufgenommen werde, lasse sich vermutlich erst in der Woche vom 4. bis 8. Januar klären, heißt es in der Information weiter.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) gab bekannt, ab dem 17. Dezember nach Ferienfahrplan zu fahren. Begründet wird dies mit dem bundesweiten Lockdown. Mit der Aufforderung zum Verzicht auf alle nicht notwendigen Wege erwartet das Unternehmen einen starken Rückgang der Fahrgastzahlen.

Am Heiligabend (24. Dezember) und am Silvestertag (31. Dezember) verkehren die Busse auf allen Linien (200-216, 220, 231, 242, 243, 270-278) der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH wie an einem Donnerstag in den Schulferien. Alle Fahrten, die bis einschließlich 14 Uhr beginnen, werden vollständig durchgeführt. Alle Fahrten, die nach 14 Uhr beginnen, entfallen.

Aktuelle Fahrplandaten gibt es online unter: https://routenplaner.bus-bahn-thueringen.de.