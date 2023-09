Kinder kommen am Weltkindertag in der Kreisverkehrswacht auf ihre Kosten.

Offene Türen in der Kreisverkehrswacht Sömmerda

Sömmerda. Spiel und Spaß am Weltkindertag. Kinder kommen am 20. September in der Kreisverkehrswacht auf ihre Kosten.

Die Kreisverkehrswacht Sömmerda hält am Weltkindertag, dem 20. September, speziell für die kleinsten Verkehrsteilnehmer die Tore offen. Kleine Besucher erwartet Spiel und Spaß. Freuen können sie sich auf Hüpfekästchen, Eierlauf, Tore versenken, Hüpfburg und vieles andere mehr. Darüber hinaus wollen die Vereinsmitglieder mit Programmelementen des Projektes „Fahr Rad Kids“ Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, teilt Vorsitzende Evelyn Dahlke mit.

Bewegung ist nützlich und macht fit auch beim Fahrradfahren, was enorm wichtig ist, bei der sicheren Bewältigung von Gefahrensituationen im Straßenverkehr, erklärt sie. Kleine Preise und Überraschungen warten auf alle aktiven Mädchen und Jungen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schallenburg unterstützt die Kreisverkehrswacht an diesem Tag mit Stationen und einem Speisenangebot.

Die Türen der Kreisverkehrswacht in der Straße der Einheit 25 in Sömmerda stehen am 20. September ab 10 Uhr offen. Gefördert wird die Veranstaltung „Fahr Rad Kids“ vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und von der Landesverkehrswacht Thüringen.