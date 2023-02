Ohne Schnapszahl geht’s auch

Annett Kletzke kann den Hochzeitstag nicht vergessen.

Der Februar ist nicht der beliebteste Monat zum Heiraten. Laut dem Thüringer Landesamt für Statistik sah dies 2022 anders aus. Wie die Behörde informiert, schlossen in Thüringen 645 Paare den Bund der Ehe. Zum Vergleich: Der langjährige Schnitt für den Monat Februar seit dem Jahr 2000 liegt bei 346 Eheschließungen.

Dass der Februar 2022 derart beliebt war, lag nicht am Valentinstag, sondern an zwei bestimmten Tagen: Dem 2. und dem 22. Februar. Am 2.2.22 schlossen 104 Paare den Bund der Ehe und am 22.2.22 waren es 298 Paare. Hauptursache für die zahlreichen Eheschließungen an diesen beiden Tagen dürfte die besondere Datumskonstellation sein, welche eine „Schnapszahl“ ergibt. Eine solche Konstellation ist nur in größeren Abständen möglich. Zuletzt war dies beispielsweise am 11.11.11 mit 203 Eheschließungen und davor am 9.9.99 mit 964 Eheschließungen möglich, heißt es.

Ich habe auch eine Gedächtnisstütze für den Hochzeitstag. Wir haben am Geburtstag unserer Tochter geheiratet. Das war eher Zufall, ist aber trotzdem nicht schlecht. Kuchen gibt es damit immer.